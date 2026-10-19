महेंद्रगढ़: कनीना मार्केट कमेटी में गेट पास रिकॉर्ड में गड़बड़ी, सहायक सचिव और मंडी सुपरवाइजर निलंबित

संवाद सहयोगी, कनीना (महेंद्रगढ़)। महेंद्रगढ़ में कनीना मार्केट कमेटी में गेट पास के रिकॉर्ड की जांच के दौरान कमियां पाए जाने पर मार्केट कमेटी के सहायक सचिव अजीत कुमार यादव और मंडी सुपरवाइजर कुलदीप सिंह को मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ओर से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के साथ ही दोनों अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कनीना मंडी में गेट पास से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की गई थी। इस दौरान रिकॉर्ड में कुछ कमियां सामने आईं। इन कमियों की जांच के लिए शुक्रवार को तीन सदस्यीय टीम कनीना पहुंची। टीम में डीएमइओ श्री भगवान मुदगिल, लेखाकार सुरेंद्र पूनिया तथा मंडी सुपरवाइजर जय भगवान शामिल थे।

दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की तीन सदस्यीय टीम ने गेट पास से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की। जांच के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में सहायक सचिव अजीत कुमार यादव और मंडी सुपरवाइजर कुलदीप सिंह को जिम्मेदार पाया गया। इसके बाद मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ओर से दोनों अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए।