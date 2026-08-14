हाईकोर्ट का फैसला: कनीना मंडी के प्राचार्य नरेश कुमार का निलंबन रद, स्कूल वापसी तय

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में कनीना मंडी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य नरेश कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके निलंबन के 19 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल को प्राचार्य नरेश कुमार को दोबारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी पत्र में बताया गया कि प्राचार्य नरेश कुमार को 19 जुलाई को निलंबित किया गया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अगली सुनवाई 10 फरवरी 2027 तय की इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल देव सिंह ने पक्ष रखा और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2027 तय की है। तब तक निलंबन आदेश पर रोक रहेगी।

जांच में प्राचार्य की भूमिका से किया गया था इनकार गौरतलब है कि विद्यालय के बाहर सीजेपी और सोनम वांगचुक के समर्थन में विद्यार्थियों के विरोध-प्रदर्शन और उससे जुड़े घटनाक्रम के बाद प्राचार्य नरेश कुमार को 19 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था।