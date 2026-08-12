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    हिंदी मीडियम से 2 बार UPSC क्रैक करने वाले IPS दीपक जेवरिया की बड़ी उपलब्धि, देश के टॉप कप्तानों में हुए सेलेक्ट

    By vipin kumar Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:00 PM (GMT+05:30)

    आईपीएस दीपक जेवरिया को फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की देश के टॉप-100 पुलिस कप्तानों की सूची में शामिल किया गया है। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. आईपीएस दीपक जेवरिया टॉप-100 पुलिस कप्तानों की सूची में शामिल।

    2. महेंद्रगढ़ में अपराध नियंत्रण और जनोन्मुख पुलिसिंग के लिए सम्मानित।

    3. फेम इंडिया-एशिया पोस्ट द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

    विपिन कुमार, नारनौल। महेंद्रगढ़ में पुलिस कप्तान रहते हुए अपराध नियंत्रण और आमजन से जुड़ी पुलिसिंग को लेकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले आइपीएस दीपक जेवरिया ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है।

    फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की ओर से जारी देश के टॉप-100 पुलिस कप्तानों की सूची में 2019 बैच के हरियाणा कैडर के आइपीएस अधिकारी दीपक जेवरिया को स्थान मिला है।

    इस उपलब्धि की खास बात यह है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण में चयनित अधिकारियों का मूल्यांकन केवल उनके पद के आधार पर नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था संभालने की क्षमता, अपराध नियंत्रण, नेतृत्व, त्वरित निर्णय, सत्यनिष्ठा और जनोन्मुख पुलिसिंग जैसे मानकों पर किया गया।

    महेंद्रगढ़ में एसपी के रूप में सेवाएं दे रहे दीपक जेवरिया का इस सूची में शामिल होना जिले में उनके कार्यकाल को मिली राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा जा रहा है।

    महेंद्रगढ़ में छोड़ी पुलिसिंग की अलग छाप

    दीपक जेवरिया ने महेंद्रगढ़ में पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी संभालते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के साथ पुलिस और आमजन के बीच भरोसा मजबूत करने पर जोर दिया।

    अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ पुलिसिंग को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों ने उनकी अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि जिले से तबादला होने के बाद भी उनके कार्यकाल को पुलिस महकमे और आमजन के बीच याद किया जाता है।

    हिंदी माध्यम से यूपीएससी तक का सफर

    झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के रंवा गांव के मूल निवासी दीपक जेवरिया हरियाणा कैडर के 2019 बैच के सीधे भर्ती आइपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी की और सिविल सेवा परीक्षा-2018 में 549वीं रैंक हासिल की।

    खास बात यह है कि उन्होंने लगातार दो बार यूपीएससी में सफलता हासिल की। पहली बार उनका चयन भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) में हुआ था। हरियाणा में वे पूर्व डीसीपी मानेसर, गुरुग्राम और वर्तमान में एसपी महेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

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    हरियाणा के चार अधिकारी सूची में

    फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की सूची में हरियाणा से दीपक जेवरिया के अलावा अदिति सिंह, अंशु सिंगला और लोगेश कुमार पी. को भी जगह मिली है।

    इस राष्ट्रीय सूची में शामिल होकर दीपक जेवरिया ने न केवल अपने कार्य की पहचान बनाई है, बल्कि महेंद्रगढ़ में एसपी रहते हुए किए गए कार्यों को भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है।