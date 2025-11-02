Language
    भाजपा ने हेमंत चौबे को सौंपी नई जिम्मेदारी, नारनौल मंडल के नए अध्यक्ष नियुक्त

    By Balwan Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:29 AM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हेमंत चौबे को नारनौल मंडल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय पार्टी संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चौबे के अनुभव से नारनौल मंडल में भाजपा और अधिक मजबूत होगी।

    हेमंत चौबे बने भाजपा नारनौल मंडल के नए अध्यक्ष।

    जागरण संवाददाता, नारनौल। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत चौबे को नारनौल मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। शनिवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष डा. यतेन्द्र राव ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हेमंत चौबे का फूल मालाओं से स्वागत किया।

    पूर्व में भाजपा के जिला सह-प्रवक्ता और मंडल महामंत्री रह चुके हेमंत चौबे बजरंग दल के जिला संयोजक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। पार्टी में लंबे समय से सक्रिय चौबे ने विभिन्न पदों पर रहते हुए अनेक सफल कार्यक्रमों का संचालन किया है। उनके समर्पण, संगठनात्मक क्षमता और युवा नेतृत्व को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी है।

    वरिष्ठ नेताओं का जताया आभार

    जिला अध्यक्ष डा. यतेन्द्र राव ने बताया कि हेमंत चौबे की संगठन के प्रति निष्ठा और कार्यशैली पार्टी के लिए प्रेरणादायक रही है। वहीं, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हेमंत चौबे ने अपनी नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, जिला अध्यक्ष डा. यतेन्द्र राव, पूर्व मंत्री प्रो. रामविलास शर्मा, नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव और प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट राकेश शर्मा सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया।

    इस दौरान हेमंत चौबे कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संगठन के सिद्धांतों के अनुरूप निभाएंगे।