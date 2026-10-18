हरियाणा में बड़ा घोटाला: वेयरहाउस गोदामों में सड़ा गेहूं, बच्चों के मिड-डे मील में सप्लाई की थी तैयारी

बलवान शर्मा, नारनौल। यदि आपके बच्चे मिड-डे मील या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में पौष्टिक आहार खा रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइये। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और राशन डिपो में सप्लाई होने वाला गेहूं इस बार सड़ा हुआ मिल सकता है।

इससे आपका और आपके बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जी हां, हरियाणा स्टेट वेयरहाउस के गोदामों में रखा गेहूं सड़ गया है और सप्लाई का कार्य चल रहा है। सूत्रों की माने तो वेयरहाउस के कर्मचारियों ने ही वजन बढ़ाने के लिए भिगो दिया। पानी ज्यादा डालने की वजह से गेंहू सड़ गया और काले रंग का हो गया है। वेयरहाउस के गेहूं का वीडियो इस मामले की गहराई से बड़ी एजेंसी के जरिये जांच करवाई जाए तो बड़ा गड़बड़झाला सामने आ सकता है। वेयरहाउस के गेहूं का एक वीडियो दैनिक जागरण के हाथ लगी है। विभागीय सूत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई।

इस वीडियो में दिखाई दे रहा गेहूं काले रंग का हो चुका है और उस पर फफूंद लग चुकी है। जाहिर है कि यह गेंहू खाने वाला बीमार होना तय है। सूत्रों का दावा है कि गोदामों में लाखों कट्टों को पानी से भिगोकर बड़ा गड़बड़झाला किया गया है।

महेंद्रगढ़ में गेंहू सप्लाई बात करें महेंद्रगढ़ जिले की तो दो आरओ (रीलिज ऑर्डर) केंद्र बनाए हुए हैं। नारनौल से अटेली, नांगल चौधरी और नारनौल के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और राशन डिपो में गेंहू वितरित किया जाता है। महेंद्रगढ़ आरओ से कनीना, सतनाली और महेंद्रगढ़ में गेंहू सप्लाई किया जाता है।

दैनिक जागरण के हाथ लगी वीडियो नारनौल गोदाम की है। सूत्रों का कहना है कि यदि गंभीरता से जांच की जाए तो पूरे हरियाणा में ही गेहूं का यह हाल मिल सकता है। कैसे सामने आई गड़बड़ी दरअसल, इन दिनों गेहूं की स्कूलों, आंगनबाड़ियों और राशन डिपो पर सप्लाई की जा रही है। इस दौरान खराब गेहूं सामने आया । सूत्रों ने बताया कि तीन हजार कट्टों में से 50 कट्टे खराब निकल रहे हैं। उठान के समय कुछ लोग आपत्ति दर्ज कर उठान नहीं किया जा रहा है।