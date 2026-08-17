अब कॉपी के अंकों से नहीं, बच्चे की जुबान से भी तय होगी सीखने की क्षमता

विपिन कुमार, नारनौल। अब छोटी कक्षाओं के बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन सिर्फ कापी में लिखे अंकों से नहीं होगा। बच्चा कितना सुन सकता है, कितना समझकर बोल सकता है और कितनी सहजता से पढ़ सकता है, यह भी उसकी सीखने की वास्तविक दक्षता का पैमाना बनेगा।

18 से 21 अगस्त तक होगा सावधिक आकलन हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बालवाटिका-III से कक्षा चौथी तक विद्यार्थियों का सावधिक आकलन-1 इस बार लिखित परीक्षा के साथ मौखिक रूप से भी किया जाएगा। निपुण हरियाणा मिशन और सीआरपी की दक्षताओं पर आधारित यह आकलन 18 से 21 अगस्त तक होगा।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित में बच्चों की मौखिक दक्षताओं को भी परखा जाएगा। खासतौर पर विद्यार्थियों के सुनने, बोलने और पढ़ने के कौशल पर ध्यान रहेगा। यानी बच्चा किताब या सवाल देखकर सही उत्तर लिख पा रहा है या नहीं, इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि वह बात को सुनकर कितना समझता है, अपनी बात किस तरह व्यक्त करता है और पढ़ते समय उसकी समझ व प्रवाह कैसा है।

कक्षा में शिक्षक के सामने होगी बच्चे की सीधी परीक्षा मौखिक आकलन में शिक्षक बच्चों से सीधे संवाद करेंगे। उन्हें एक-एक करके बुलाकर निर्धारित दक्षताओं के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे और उनकी प्रतिक्रिया दर्ज की जाएगी। इससे बच्चों की वास्तविक सीखने की स्थिति सामने आने की उम्मीद है। विभाग ने इसके लिए निपुण हरियाणा टीचर एप के कंटेंट रिपोस्टरी में अभ्यास प्रश्न और शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई है।

तीसरी कक्षा में पढ़ने की गति और दक्षता भी होगी दर्ज कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ओआरएफ (ओरल रिडिंग फिलुअंसी) असेसमेंट अलग माड्यूल के माध्यम से लिया जाएगा। इसमें बच्चे की पढ़ने की क्षमता और दक्षता का आकलन किया जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया और जरूरी निर्देश निपुण एप पर उपलब्ध कराए गए हैं।

चौथी में पहले लिखित, फिर आमने-सामने मौखिक आकलन कक्षा चौथी में लिखित और मौखिक परीक्षा अलग-अलग दिनों में होगी। लिखित परीक्षा में श्रुतलेख और लेखन कौशल आधारित दक्षताओं को परखा जाएगा। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को एक-एक करके बुलाकर मौखिक आकलन करेंगे। हालांकि शिक्षक चाहें तो लिखित परीक्षा वाले दिन से ही मौखिक आकलन शुरू कर सकते हैं। संबंधित विषय का मौखिक पेपर लिखित परीक्षा वाले दिन एप के कंटेंट रिपोस्टरी में उपलब्ध रहेगा और निर्धारित अवधि तक इस्तेमाल किया जा सकेगा।

अंकों से आगे सीखने की वास्तविक तस्वीर इस आकलन का सबसे अहम पहलू यह है कि बच्चे की दक्षता का मूल्यांकन केवल लिखित उत्तरों के आधार पर सीमित नहीं रहेगा। मौखिक आकलन से यह समझने में मदद मिलेगी कि बच्चा पाठ को वास्तव में समझ रहा है या सिर्फ उसे लिखकर याद कर रहा है। इससे शिक्षकों को कमजोर दक्षताओं वाले विद्यार्थियों की पहचान कर आगे उनके सीखने पर काम करने में भी मदद मिल सकेगी।

डिजिटल रिकॉर्ड भी होगा तैयार सार्वाधिक आकलन-1 का पूरा रिकॉर्ड निपुण एप के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। बालवाटिका-III से कक्षा चौथी तक के विद्यार्थियों के आकलन का रिकार्ड इसी एप से डाउनलोड और जमा किया जा सकेगा। इस तरह बच्चों की दक्षताओं का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा, जिससे आगे उनकी सीखने की प्रगति को देखा जा सकेगा।