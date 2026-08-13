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    राशनकार्ड धारक ध्यान दें! 15 अगस्त तक मिलेगा जुलाई के कोटे का सरसों तेल

    By Vipin Kumar Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:16 PM (IST)

    नारनौल में जिन लाभार्थी कार्डधारकों ने जुलाई 2026 का सरसों का तेल प्राप्त नहीं किया है, वे 15 अगस्त तक अपने राशन डिपो से इसे ले सकते हैं। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. जुलाई 2026 के सरसों तेल वितरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त।

    2. लाभार्थी अपने संबंधित राशन डिपो से तेल प्राप्त करें।

    3. डिपोधारकों को निर्धारित मात्रा में वितरण के निर्देश, अनियमितता पर कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, नारनौल। जिन लाभार्थी कार्डधारकों ने माह जुलाई 2026 का सरसों का तेल अभी तक किसी कारणवश प्राप्त नहीं किया है वे 15 अगस्त तक अपने संबंधित राशन डिपो पर जाकर जुलाई माह का सरसों का तेल प्राप्त कर सकते हैं।

    जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सावित्री बाई ने सभी राशन डिपोधारकों को निर्देश दिए कि वे लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण करें। किसी भी स्थिति में राशन सामग्री निर्धारित मात्रा से कम या अधिक वितरित नहीं की जानी चाहिए।

    यदि कोई डिपोधारक सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है या उपभोक्ताओं को राशन वितरण में अनियमितता बरतता है, तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा कानूनी व प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को वितरण प्रक्रिया पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं।