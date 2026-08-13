राशनकार्ड धारक ध्यान दें! 15 अगस्त तक मिलेगा जुलाई के कोटे का सरसों तेल

जागरण संवाददाता, नारनौल। जिन लाभार्थी कार्डधारकों ने माह जुलाई 2026 का सरसों का तेल अभी तक किसी कारणवश प्राप्त नहीं किया है वे 15 अगस्त तक अपने संबंधित राशन डिपो पर जाकर जुलाई माह का सरसों का तेल प्राप्त कर सकते हैं।

जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सावित्री बाई ने सभी राशन डिपोधारकों को निर्देश दिए कि वे लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण करें। किसी भी स्थिति में राशन सामग्री निर्धारित मात्रा से कम या अधिक वितरित नहीं की जानी चाहिए।