दिल्ली-NCR में कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दिया ये अपडेट

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में नवंबर का महीना आमतौर पर सुहावना रहेगा। धीरे-धीरे ठंडक बढ़ेगी। वर्तमान परिदृश्य में अरब सागर पर एक चक्रवातीय सर्कुलेशन बार बार अपने ट्रैक को बदल रहा है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर बना मौथा समुद्री तूफान कमजोर हो चुका है।

एक चक्रवातीय सर्कुलेशन के रूप में बिहार पर मौजूद है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा एनसीआर दिल्ली से आगे निकल चुका है। इसके कारण पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।

तीन नवंबर को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके कारण हरियाणा के उत्तरी हिस्से में चार और पांच नवंबर के दौरान हल्का मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नोडल अधिकारी पर्यावरण क्लब राजकीय महाविद्यालय नारनौल डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि आगे कोई मौसम प्रणाली का असर न होने से दिन का मौसम सुखद रहने की संभावना है। जबकि रात के समय उत्तरी हवाओं से रातें सर्द हो जाएंगी।

नवंबर महीने में भी अभी कड़ाके की ठंड की संभावना नहीं है। दिन के तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। रात के तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे। जब तक दिन के तापमान में गिरावट नहीं होती है। जब तक तापमान सामान्य से अधिक और आसपास बना रहेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा एनसीआर दिल्ली में महीने की शुरुआत में अधिकतम तापमान लगभग 30-31°C तथा न्यूनतम तापमान 15-16°C के आसपास रहने की उम्मीद है।