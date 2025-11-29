Language
    महेंद्रगढ़: पुरानी रंजिश में स्कॉर्पियो से कुचला, कनीना के नौताना में व्यक्ति की निर्मम हत्या

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    कनीना के नौताना गांव में पुरानी दुश्मनी के कारण एक व्यक्ति को स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नीरज और उसके साथियों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया है।

    Hero Image

    कनीना के नौताना गांव में पुरानी दुश्मनी के कारण एक व्यक्ति को स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कनीना। शुक्रवार देर रात कनीना सबडिवीजन के नौताना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की स्कॉर्पियो कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कनीना अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक का शव परिवार को सौंप दिया गया।

    मृतक के भाई जोगेंद्र ने बताया कि 28 नवंबर की रात करीब 10 बजे उसका भतीजा हैप्पी अपने दोस्तों कुलदीप और नवीन के साथ गांव की मेन गली में नरेंद्र के घर के सामने खड़ा था। इसी दौरान गांव के ही नीरज उर्फ जश्शू, अंकित, सतेंद्र और विशाल उर्फ छोटू स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए। नीरज और उसके साथियों ने हैप्पी, कुलदीप और नवीन पर डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर जोगेंद्र और उसका बड़ा भाई सूबे सिंह मौके पर पहुंचे। उन्हें आता देख आरोपी भाग गए।

    शिकायत के मुताबिक, कुछ देर बाद वही आरोपी तेज़ रफ़्तार से वापस आए, जिसे नीरज चला रहा था। परिवार का आरोप है कि ड्राइवर ने कार सीधे सूबे सिंह के ऊपर चढ़ा दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। सूबे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद, आरोपियों ने कार पीछे की और जोगेंद्र को धमकाते हुए कहा, "अभी एक को मारा है, लेकिन पूरे परिवार को मार डालूंगा।" इसके बाद आरोपी कार लेकर स्याना गांव की तरफ भाग गए।

    घटना के बाद, परिवार वाले सूबे सिंह को एम्बुलेंस से कनीना के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारपीट में घायल हुए हैप्पी, कुलदीप और नवीन का सेहलंग के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया।

    परिवार ने नीरज, सतेंद्र, विशाल उर्फ छोटू और अंकित पर हत्या, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।