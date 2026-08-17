महेंद्रगढ़ में भगवान विश्वकर्मा जयंती समारोह आज, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे शामिल

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। रविवार को जिला जांगिड़ कल्याण सभा द्वारा नवनिर्मित छात्रावास महेंद्रगढ़ में आगामी 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा दिवस /श्रमिक दिवस के आयोजन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक कंवर सिंह यादव मौजूद रहे।जांगिड़ समाज के लोगों ने अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया।

पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगिड़ ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृजन, निर्माण, कला, कौशल और श्रम के प्रतीक हैं। विश्वकर्मा दिवस समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा का पर्व है। महेंद्रगढ़ में 17 सितंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

17 सितंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाला कार्यक्रम समाज की एकता और भाईचारे का संदेश देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम में शामिल होना जांगिड़ समाज के लिए गौरव का विषय है।उन्होंने कहा कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन भी है।

17 सितंबर का दिन देश और समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश विकास, आत्मनिर्भरता और नई तकनीक के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है।