महेंद्रगढ़ में भगवान विश्वकर्मा जयंती समारोह आज, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे शामिल
महेंद्रगढ़ में जिला जांगिड़ कल्याण सभा 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा दिवस समारोह आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देगा, जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर होगा।
HighLights
महेंद्रगढ़ में 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा दिवस समारोह।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे।
यह आयोजन समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देगा।
संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। रविवार को जिला जांगिड़ कल्याण सभा द्वारा नवनिर्मित छात्रावास महेंद्रगढ़ में आगामी 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा दिवस /श्रमिक दिवस के आयोजन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक कंवर सिंह यादव मौजूद रहे।जांगिड़ समाज के लोगों ने अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया।
पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगिड़ ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृजन, निर्माण, कला, कौशल और श्रम के प्रतीक हैं। विश्वकर्मा दिवस समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा का पर्व है। महेंद्रगढ़ में 17 सितंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
17 सितंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाला कार्यक्रम समाज की एकता और भाईचारे का संदेश देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम में शामिल होना जांगिड़ समाज के लिए गौरव का विषय है।उन्होंने कहा कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन भी है।
17 सितंबर का दिन देश और समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश विकास, आत्मनिर्भरता और नई तकनीक के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है।
इस मौके पर प्रदीप लावन,अशोक कुमार दुलोठ जाट मंदिर प्रधान, वीरेंद्र सिंह हेड मास्टर कैमला, सुभाष जांगिड़ कोथल कलां, मुकेश जांगिड़, पवन साजरवासिया,मोतीलाल साहब, ओमप्रकाश मास्टर कोथल खुर्द, संजय पीटीआइ, वेद प्रकाश ठेकेदार,मुंशी राम ठेकेदार, मास्टर माता प्रसाद , मुकेश कुमार गादड़वास धर्मेंद्र कुमार जिला युवा अध्यक्ष ,मुकेश कुमार इंजीनियर आदि समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- नारनौल के मोहित जिंदल बने बॉलीवुड के 'झक्कास' स्टार अनिल कपूर के मेहमान, 'इंडिया के टॉप 1%' शो के लिए हुआ चयन