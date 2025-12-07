Language
    हरियाणा बोर्ड ने शुरू किए 9वीं से 12वीं क्लास के लिए एडमिशन, 20 दिसंबर तक बिना लेट फी लगे करें अप्लाई

    By Vipin Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2025-26 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के नामांकन शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर किए जा सकत ...और पढ़ें

    हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2025-26 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के नामांकन शुरू कर दिए हैं। फाइल फोटो

    विपिन कुमार, नारनौल। हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। इस साल बोर्ड ने टाइम पर एप्लीकेशन, सही डॉक्यूमेंट्स और सही डिटेल्स पर खास जोर दिया है और स्कूलों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी गलती या देरी पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

    जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फीस जनरल स्टूडेंट्स के लिए ₹150 और दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए ₹200 रखी गई है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि एनरोलमेंट रिटर्न और पूरी फीस के बिना एप्लीकेशन वैलिड नहीं होंगे और डेडलाइन के बाद कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।

    सख्त डेडलाइन भी तय

    • 8 से 20 दिसंबर: कोई लेट फीस नहीं
    • 21 से 28 दिसंबर: ₹300 लेट फीस
    • 29 दिसंबर से 5 जनवरी: ₹1000 लेट फीस

    दोबारा एनरोलमेंट के लिए अलग नियम

    जिन स्टूडेंट्स ने पहले 9वीं, 10वीं और 12वीं क्लास में एनरोल किया है और फेल होने या री-एडमिशन की वजह से प्रोसेस में दोबारा आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ ₹100 रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। स्कूलों को यह भी ज़रूरी किया गया है कि वे एडमिशन-रिजेक्शन रजिस्टर में आखिरी स्टूडेंट के एडमिशन पेज की वेरिफाइड कॉपी ऑनलाइन अपलोड करें, यानी हर एंट्री को रिकॉर्ड से वेरिफाई करना होगा।

    आधार जरूरी, यूनिफॉर्म में फोटो जरूरी

    बोर्ड ने साफ किया है कि फॉर्म पर स्टूडेंट और पिता दोनों का आधार नंबर ज़रूरी है। इसके अलावा, फॉर्म पर APAR ID होनी चाहिए, और स्टूडेंट की स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो अपलोड होनी चाहिए। क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स को भी ₹50 क्वेश्चन पेपर फीस देनी होगी। जो स्टूडेंट्स पहले से 9th क्लास में एनरोल थे और उन्होंने किसी दूसरे मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पूरी की है, उन्हें 11th क्लास में दोबारा एनरोल करने की ज़रूरत नहीं होगी।

    गलतियों को ठीक करने में भी बदलाव: करण सिंह, प्रिंसिपल

    गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नियमापुर के प्रिंसिपल करण सिंह ने बताया कि फॉर्म अपलोड होने के बाद, जन्मतिथि को छोड़कर दो गलतियों को फ्री में ठीक किया जा सकता है। इससे ज़्यादा गलतियों पर हर गलती के हिसाब से ₹300 फीस लगेगी। गंभीर सुधार सिर्फ़ ओरिजिनल रिकॉर्ड के आधार पर बोर्ड ऑफिस में ही किए जाएंगे।