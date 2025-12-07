दो जिलों का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक आदमी के कंधों पर... शिक्षा विभाग में भारी लापरवाही

विपिन कुमार, नारनौल। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दोनों ज़िले राज्य में एजुकेशन हब के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात दिखाते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इन ज़िलों के प्रति कितनी लापरवाही बरत रहा है। महेंद्रगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सुनील दत्त पहले से ही तीन ज़रूरी पद संभाल रहे थे: डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO), डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर (DEO), और डाइट प्रिंसिपल। अब, उन्हें रेवाड़ी के लिए DEO, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर (DIET), और डाइट प्रिंसिपल का एडिशनल चार्ज दिया गया है।

इसका मतलब है कि अब दो ज़िलों का एजुकेशन सिस्टम और छह ज़रूरी पद एक ही ऑफिसर मैनेज करेगा। रेवाड़ी में, तीनों पद जुलाई से खाली हैं, और महेंद्रगढ़ में, जून से पूरी लीडरशिप एक ही आदमी पर डिपेंड है। काम के प्रेशर की वजह से सरकारी स्कूलों में इंस्पेक्शन, मिड-डे मील क्वालिटी चेक, टीचिंग मॉनिटरिंग, और एजुकेशनल प्लानिंग सब ठप हो गए हैं।

एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब एक ही आदमी को दो ज़िलों का एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ दिया जाता है, तो टीचिंग की क्वालिटी और फील्ड वर्क पर असर पड़ना तय है। सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि जिन जिलों से राज्य को सबसे मजबूत एजुकेशन मॉडल मिला है, उन्हीं जिलों को लीडरलेस और बिना देखरेख के छोड़ दिया गया है। इससे न सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में रुकावट आ रही है, बल्कि लाखों बच्चों की पढ़ाई और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी खतरे में पड़ रही है।

पहले तीन पदों का बोझ, अब रेवाड़ी का भी बोझ नारनौल, महेंद्रगढ़ में DEO संतोष सिंह के 31 जून, 2025 को रिटायर होने के बाद, DIET प्रिंसिपल सुनील दत्त को DEO और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर का चार्ज दिया गया। इसी बीच, उन्हें रेवाड़ी में तीनों अहम पदों की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इसका मतलब है कि अब छह अहम जिम्मेदारियां एक ही अधिकारी के पास हैं। राज्य में एजुकेशन के मजबूत मॉडल माने जाने वाले जिलों में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का यह स्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर रहा है।

रेवाड़ी में भी चार महीने से लीडरशिप की कमी 31 जुलाई को DEO सुभाष चंद्र सांभरिया के रिटायर होने के बाद से, रेवाड़ी जिले में DEO, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और DIET प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं। यहां, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) इन तीनों ज़िम्मेदारियों के साथ DPC के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। इतने लंबे समय तक तीनों पोस्ट खाली रहने के बाद, दूसरे ज़िले के किसी अधिकारी को सारी ज़िम्मेदारियां सौंपना डिपार्टमेंट की लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।

इंस्पेक्शन रुके, स्कूल एजुकेशन पर गहरा असर महेंद्रगढ़ ज़िले में हाल के महीनों में इंस्पेक्शन काफी कम हो गए हैं। FLN और मिड-डे मील समेत अलग-अलग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए DEO द्वारा किए जाने वाले इंस्पेक्शन बहुत कम हो गए हैं। इसकी मुख्य वजह एक व्यक्ति पर तीन अधिकारियों का बोझ होना है, जिससे स्कूल एजुकेशन की मॉनिटरिंग पर असर पड़ रहा है। FLN के तहत सरप्राइज़ क्लासरूम इंस्पेक्शन और विज़िट भी बहुत कम हो रहे हैं।

अब, रेवाड़ी के जुड़ने से एजुकेशन मॉनिटरिंग की स्थिति और भी मुश्किल हो जाएगी। अधिकारी मानते हैं कि इतने सारे ज़िलों का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, जिससे उनके पास एजुकेशन मॉनिटरिंग का कोई काम नहीं बचा है।

राज्य में HES-1 अधिकारियों की भारी कमी राज्य में HES-1 रैंक के अधिकारियों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) की पोस्ट खाली है, तो कुछ में डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर (DEO) की पोस्ट खाली है। कई जिलों में हालात रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे ही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर में राज्य में छह प्रमोशन होने के बावजूद पोस्ट की काफी कमी बनी हुई है। इस कमी की वजह से डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रहा है।