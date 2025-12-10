जिस जमीन पर लगी थी रोक, रिश्वत लेकर उसी की करा दी रजिस्ट्री; तहसीलदार और पटवारी समेत चार पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, नारनौल। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में चार आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान दाखिल कर महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। ब्यूरो ने 19 नवंबर को तत्कालीन तहसीलदार रोहताश, तत्कालीन पटवारी धर्मबीर (महेन्द्रगढ), प्रापर्टी डीलर रामकिशन उर्फ जीवन (निवासी मेघनवास) और नंबरदार प्रमोद कुमार (निवासी मोहल्ला बालुना) के विरुद्ध धारा 420, 120-बी भादंस, 7, 7ए, 8, 13(2) पीसी एक्ट तथा 10 एचडीआरयूए एक्ट के तहत चालान न्यायालय नारनौल में प्रस्तुत किया।

ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के अनुसार मामला वर्ष 2017 का है। गांव माजरा, जिला महेंद्रगढ़ में हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 की धारा 7ए लागू होने के चलते भूमि की बिक्री व रजिस्ट्री प्रतिबंधित थी। इसके बावजूद तत्कालीन तहसीलदार रोहताश और पटवारी धर्मबीर ने मिलीभगत कर प्राॅपर्टी डीलर रामकिशन उर्फ जीवन और नम्बरदार प्रमोद कुमार के साथ मिलकर कथित रूप से 300 रुपये प्रति गज रिश्वत लेकर कई रजिस्ट्री पंजीकृत कर दीं। आरोपी अधिकारियों ने प्रतिबंधित भूमि पर भी भारतीय स्टाम्प एक्ट संख्या 10 वर्ष 2000 के आर्टिकल 55बी का हवाला देकर रिलीज डीड को सेल डीड के रूप में पास कर दिया। जांच में सामने आया कि 21 अगस्त 2017 को रिलीज डीड नंबर 1700, 1702, 1708, 1709, 1710, 1716, 1718, 1719 और 1720 गलत तरीके से पंजीकृत की गईं थीं।