नारनौल में निजामपुर रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो सगे भाइयों की मौत; एक घायल

जागरण संवाददाता, नारनौल। शहर के निजामपुर रोड पर मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के नीमकाथाना के गांव जमालपुर (टीबा बसई) निवासी मनोज कुमार और निरंजन अपने साथी दीपक के साथ बाइक पर सवार होकर रात करीब साढ़े नौ बजे गांव ठाठवाड़ी में एक समारोह में जा रहे थे। जब वे निजामपुर रोड फ्लाईओवर से थोड़ा आगे एक होटल के पास पहुंचे, तभी उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मनोज और निरंजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और तीनों को नागरिक अस्पताल नारनौल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनोज और निरंजन को मृत घोषित कर दिया तथा दीपक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया।