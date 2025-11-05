Language
    नारनौल में निजामपुर रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो सगे भाइयों की मौत; एक घायल

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:33 AM (IST)

    नारनौल के निजामपुर रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में दो सगे भाइयों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    जागरण संवाददाता, नारनौल। शहर के निजामपुर रोड पर मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

    जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के नीमकाथाना के गांव जमालपुर (टीबा बसई) निवासी मनोज कुमार और निरंजन अपने साथी दीपक के साथ बाइक पर सवार होकर रात करीब साढ़े नौ बजे गांव ठाठवाड़ी में एक समारोह में जा रहे थे। जब वे निजामपुर रोड फ्लाईओवर से थोड़ा आगे एक होटल के पास पहुंचे, तभी उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मनोज और निरंजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और तीनों को नागरिक अस्पताल नारनौल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनोज और निरंजन को मृत घोषित कर दिया तथा दीपक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया।

    बताया गया कि मृतक दोनों भाई नारनौल शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। हादसे की खबर मिलते ही पुल बाजार क्षेत्र के अनेक दुकानदार रात में अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

