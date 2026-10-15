अटेली में दिनदहाड़े चोरी: महिला की आवाज में दिया जवाब, लाखों का माल ले उड़ा चोर

संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। अटेली की कृष्णकुंज कालोनी में दिनदहाड़े चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई।

चोर एक मकान से 52 हजार रुपये की नकदी और लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया। वारदात के दौरान चोर ने मकान मालिक को गुमराह करने के लिए अंदर से महिला की आवाज में जवाब दिया।

घटना सीसीटीवी में कैद हालांकि, आवाज पहचान में नहीं आने पर मकान मालिक को शक हो गया और उसने शोर मचा दिया। इसके बाद चोर मकान के पीछे से कूदकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।

कृष्णकुंज कालोनी निवासी सुरेश शर्मा ने बताया कि वह सुबह करीब 11 बजे किसी काम से घर से बाहर गए थे। दोपहर करीब एक बजे वापस लौटे तो मकान का बाहरी दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे, लेकिन अंदर का दरवाजा बंद मिला।

उनके मुताबिक, पहले उन्हें लगा कि उनका बेटा और पुत्रवधू घर आ गए होंगे और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया होगा। काफी देर तक आवाज देने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने ऊपर से अंदर आने और दरवाजा नहीं खोलने पर नाराजगी जताने की बात कही।

उन्होंने आगे कहा कि इसी दौरान अंदर से महिला की आवाज में जवाब आया कि वह नहा रही है। सुरेश को आवाज अपने परिवार की महिला जैसी नहीं लगी। उन्होंने चोर-चोर का शोर मचाया तो आरोपी पीछे की ओर से कूदकर भाग निकला।