'50 साल बाद भी...' राव तुलाराम के नाम पर राजनीति को लेकर पूर्व मंत्री डाॅ. अभय सिंह ने किसे घेरा?

जागरण संवाददाता, नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़)। नांगल चौधरी के तिरंगा चौक से विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री डॉ. अभय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा जोर-शोर से निकाली गई। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बलिदानी राव तुलाराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही, बिना नाम लिए उनके वंशज (केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह) पर राव तुलाराम के नाम पर राजनीति करने का तंज कसा।

तिरंगा यात्रा का आयोजन पूर्व मंत्री डॉ. अभय सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि तुलाराम चौक पर सबसे बड़े तिरंगे की स्थापना की गई है। तिरंगा देश की शान और हमारा स्वाभिमान है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता का प्रतीक है। आजादी से पहले भी तिरंगे ने लोगों को प्रेरित किया और आजादी के बाद भी यह गौरव व सम्मान का प्रतीक बना हुआ है। तिरंगे को देखकर देश के बलिदानियों की याद आती है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लड़े गए सभी युद्धों से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हमारे रणबांकुरों ने बलिदान दिए हैं। इन्हीं बलिदानियों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।

राव तुलाराम के बलिदान को नमन पूर्व मंत्री ने राव तुलाराम के बलिदान की सराहना करते हुए कहा कि राव तुलाराम इस क्षेत्र के महान बलिदानी थे। उस दौर में अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कोई शासक नहीं करता था और लगभग सभी राजा अंग्रेजों से संधि कर रहे थे। ऐसे समय में राव तुलाराम जैसे बहादुर योद्धा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाया था। उन्हें शत-शत प्रणाम।

बलिदानियों के नाम पर राजनीति पर तंज इसके बाद पूर्व मंत्री ने कहा, “सिर्फ एक बात आज उल्टा मत लेना। जो मेरे दिल में है, वही मैं कहूंगा। 1857 से आज तक देश में अनगिनत बलिदानी हुए हैं—रानी झांसी, तात्या टोपे, वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और असंख्य अन्य। लेकिन किसी भी बलिदानी परिवार ने अपने पूर्वजों के नाम को राजनीति का माध्यम नहीं बनाया। हम (केंद्रीय मंत्री) ही ऐसे हैं, जो इतने साल बाद भी राव तुलाराम की आत्मा को राजनीति से मुक्ति नहीं दे रहे हैं।”

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उन्होंने आगे कहा, “मेरा निवेदन है कि 20-25 साल बाद तो हमारे समाज में हर बेटा अपने पिता से कह देता है कि पिताजी, मैं अपनी रोजी-रोटी खुद कमा लूंगा। लेकिन यहां तो 50 साल बाद भी हम राव तुलाराम के कंधे से उतरकर राजनीति करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इस बात पर सोचना चाहिए।”