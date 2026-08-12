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    कुरुक्षेत्र के युवक की जर्मनी में हत्या, झाड़ियों में पड़ा मिला शव; परिजनों का रो-रोकर बुला हाल

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:12 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के विशु नामक युवक की जर्मनी में हत्या कर दी गई, जिसका शव झाड़ियों में मिला। परिवार ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पार्थिव शरीर क ...और पढ़ें

    कुरुक्षेत्र के युवक विशु की जर्मनी में हत्या।

    कुरुक्षेत्र के युवक विशु की जर्मनी में हत्या।

    HighLights

    1. कुरुक्षेत्र के विशु की जर्मनी में हत्या

    2. शव झाड़ियों में मिला, परिजनों को सूचना

    3. परिवार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के एक युवक की जर्मनी भी हत्या का मामला सामने आया है। जर्मनी पुलिस को एक दिन पहले ही उसका शव झाड़ियों में पड़ा मिला है। शव की शिनाख्त के बाद कुरुक्षेत्र में स्वजनों को सूचना दी गई है।

    मृतक की शिनाख्त कुरुक्षेत्र निवासी विशु के रूप में हुई है। वह थानेसर नगर परिषद के पूर्व पार्षद नितिन भारद्वाज लाली के भतीजा था। हत्या की सूचना से परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार अब केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच तथा आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

    सदमे में पूरा परिवार

    पूर्व पार्षद नितिन भारद्वाज लाली ने बताया कि उनके भतीजे की जर्मनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

    वह लगातार भारतीय दूतावास और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके और मृतक का पार्थिव शरीर भारत लाया जा सके। परिवार ने केंद्र सरकार से भी मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।

    जानकारी के अनुसार उनके भतीजे के मोबाइल से ही उसके एक दोस्त ने घर वालों को कॉल कर यह जानकारी दी। उसकी बात पर परिवार वालों को
    विश्वास नहीं हुआ । जब उन्होंने दोबारा फोन किया तो बात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में बसे अपने एक रिश्तेदार से संपर्क किया।

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    झाड़ियों में पड़ा मिला शव

    इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और एक न्यूज लिंक उनके पास भेजा। इसमें एक भारतीय युवक की हत्या होने और उसका शव झाड़ियों में पड़ा होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाथ में लिखे नाम और कपड़ों से उसकी पहचान की।

    घटना के बाद क्षेत्र के लोग उनके घर पहुंच परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। लोगों ने विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है।