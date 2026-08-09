अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान चल रही थी सांसें, कुरुक्षेत्र में विवाहिता की मौत पर हंगामा

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। सेक्टर-5 निवासी विवाहिता नीलम की मौत का मामला सामने आया है। वह पिछले करीब एक माह से बीमार थी और आदेश मेडिकल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। शुक्रवार को हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया।

स्वजन का आरोप है कि उसके पति ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने के बजाय घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो नीलम की सांसें चल रही थीं। इसके बाद उसे एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चिकित्सकों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम करवाकर इत्तेफाकिया रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पिहोवा रोड निवासी नीलम के चचेरे भाई सुनील ने बताया कि नीलम का पहले आपरेशन हो चुका था और चंडीगढ़ सेक्टर-32 से भी उसका इलाज चला था। करीब एक माह से पेट में इंफेक्शन के कारण आदेश मेडिकल अस्पताल में उपचार चल रहा था।

शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया था। सुनील के अनुसार, करीब 11 बजे नीलम के पति ने फोन कर उसकी मौत की सूचना दी। परिवार के लोग उसके घर पहुंचे तो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी।

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सुनील ने बताया कि एंबुलेंस में नीलम को देखने पर उन्हें उसकी सांसें चलती दिखाई दीं। वे उसे तुरंत एलएनजेपी अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने भी उसकी सांसें चलने की पुष्टि की और इलाज शुरू किया, लेकिन 20 से 30 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। सुनील का आरोप है कि यदि नीलम को समय रहते दूसरे अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी।