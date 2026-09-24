हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी; चार महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत
कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग पर गांव घराड़सी के पास वीरवार दोपहर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में ...और पढ़ें
HighLights
कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से भीषण सड़क हादसा।
हादसे में चार महिलाओं और दो बच्चों सहित छह लोगों की मौत हुई।
करीब 10 श्रद्धालु घायल, जिनमें पांच की हालत गंभीर है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग पर गांव घराड़सी के पास वीरवार दोपहर हुए सड़क हादसे में चार महिलाओं सहित छह की मौत हो गई है। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। इनमें एक की उम्र डेढ़ साल तो दूसरे की सात वर्ष बताई जा रही है।
हादसे में करीब 10 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि गांव कराल माजरा से श्रद्धालुओं की भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली राजस्थान के बागड़ के लिए निकली थी।
गांव करीब 1:30 बजे श्रद्धालु भजन और गीत गाते हुए गांव से रवाना हुए थे। गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग पर गांव घराड़सी के पास पहुंचते ही यह हादसा हो गया।
घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती
हादसे के बाद ट्रॉली सड़क पर पलट गई। ट्राली के नीचे आने से चार महिलाओं सहित छह की मौत हो गई। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ग्रामीणों को हादसे की सूचना दी।
ट्राली कई महिलाएं और श्रद्धालु अपने रिश्तेदारी में आने के चलते ग्रामीणों को उनकी पहचान करने में भी परेशानी झेलनी पड़ी। अस्पताल में पहुंचे ग्रामीणों की मदद से पुलिस घायलों और मृतकों की जानकारी जुटा रही है।