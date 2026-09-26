कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में चोरी की कार बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, शाहाबाद। घर के सामने से चोरी हुई कार के मामले को सीआईए-1 ने सुलझा लिया है। पुलिस ने कार चोरी के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की कार बरामद की है। आरोपितों की पहचान रतनगढ़ निवासी सुखविंद्र सिंह उर्फ सोनू, माजरी मोहल्ला निवासी अर्जुन और गोपी विहार निवासी अनिश कुमार के रूप में हुई है।

शाहाबाद स्थित माजरी मोहल्ला निवासी प्यारा लाल ने थाना शाहाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि घर के सामने गली की रिपेयर का काम चलने के कारण गुगा माड़ी के पास उसने अपनी कार खड़ी की थी। आठ सितंबर की शाम उसने कार से कुछ सामान निकाला था, उस समय कार सुरक्षित थी। अगले दिन नौ सितंबर को जब वह कार लेने के लिए पहुंचा तो कार वहां नहीं मिली।

किसी अज्ञात व्यक्ति ने कार चोरी कर ली थी। शिकायत के आधार पर थाना शाहाबाद में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-1 को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।