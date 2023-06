Farmers Protest: कुरुक्षेत्र में किसानों के प्रदर्शन के बीच डायवर्ट किया गया रूट, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। सूरजमुखी पर MSP को लेकर किसानों ने कुरुक्षेत्र में जीटी रोड जाम कर दिया है। इसकी वजह से आमजन को परेशानी न हो इसके लिए पुलिस ने रूट डायवर्ट किया है।

दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ से जाने वाले वाहनों के लिए कुरुक्षेत्र सेक्टर 2-3 कट से ब्रह्मसरोवर, तृतीय गेट केयूके ढांड रोड से नेशनल हाईवे 152 डी रहेगा। यमुनानगर की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए उमरी चौक पुल के नीचे से वाया उमरी, इंद्री, लाडवा-यमुनानगर रहेगा।

#WATCH | Haryana: Farmers with their tractors on roads of Kurukshetra as they gather here to hold Mahapanchyat over their demand for Minimum Support Price for sunflower seed. pic.twitter.com/5HOSvDEKww