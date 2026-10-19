एक नवंबर को हरियाणा आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, कुरुक्षेत्र और पानीपत में बड़े कार्यक्रम; तैयारियां तेज

जागरण टीम, पानीपत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु हरियाणा दिवस (एक नवंबर) को कुरुक्षेत्र और पानीपत आएंगी। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में स्वामी श्रद्धानंद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी।

पानीपत के गांव थिराना स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में विकसित भारत का संकल्प: ग्राम उत्थान से राष्ट्रीय उत्थान कार्यक्रम में शामिल होंगी। उनके दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

वह कुरुक्षेत्र के गुरुकुल की ऐतिहासिक और वैदिक परंपरा को देखेंगी। सोमवार को कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। पानीपत में भी जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी हैं।