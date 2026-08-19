कुरुक्षेत्र में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, दो बदमाशों को लगी गोली

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। सेक्टर-7 में वरिष्ठ अधिवक्ता के घर से हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपितों और पुलिस अपराध अन्वेषण शाखा एक के बीच मंगलवार देर शाम मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में मुख्य आरोपित कमल और साहिल की टांग में गोली लगी है।

पुलिस ने गोली लगने से घायल दोनों आरोपितों को इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुठभेड़ देर सायं उस समय हुई जब पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपितों की निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए उन्हें जीटी रोड पर उमरी चौक के पास लगती फ्लावर सिटी के एक खाली प्लाट में लेकर पहुंची थी।

आरोपितों ने इसी खाली प्लाट में झाड़ियों के बीच से पिस्टल उठाकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में दोनों को गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब 6-7 राउंड फायर किए गए। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा एक प्रभारी निरीक्षक प्रतीक ने बताया रिमांड में दोनों आरोपितों ने जुर्म कबूल कर लिया था।

आरोपितों के कब्जे से लूटी की रकम और गहने की बरामद किए गए हैं। वारदात में प्रयोग हथियार बरामद करने थे। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उन्होंने हथियार उमरी चौक के पास स्थित फ्लावर सिटी खाली पड़ी प्लाट में झाड़ियों में छिपा रखे हैं। पुलिस आरोपियों को निशानादेही के लिए वहीं लेकर गई थी। आरोपितों ने झाड़ी से पिस्तौल उठाते ही पुलिस पर फायर कर दिया।