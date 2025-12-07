कुरुक्षेत्र: गोगामेड़ी दर्शन कर लौट रहा परिवार हुआ हादसे का शिकार, पिहोवा में कार पलटी; 1 की मौत और 6 घायल
कुरुक्षेत्र के पिहोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-152 पर गोगामेड़ी से लौट रहे एक परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूसरी कार से टक्कर के बाद कार पलटने से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेेत्र। पिहोवा में हिसार-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-152 पर क्रासिंग के दौरान दूसरी कार की साइड लगने से स्विफ्ट डिजायर का संतुलन बिगड़ गया और कार पलटते हुए सड़क से नीचे खेत में जा गिरी।
हादसे में कार चला रहे पंजाब के जिला मोहाली के गांव बाकरपुर निवासी 46 वर्षीय राम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो बच्चों समेत छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी भेज दिया। शव का पोस्टमार्टम आज करवाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार राम सिंह अपने दोस्त की कार लेकर शुक्रवार को बेटी वीरेंद्र कौर और अन्य रिश्तेदारों के साथ राजस्थान के गोगा मेड़ी धाम पर माथा टेकने गया था।
उसके साथ जीरकपुर निवासी जसविंद्र कौर, अंबाला निवासी सुनीता और उसके बच्चे वंश व अमनदीप कौर तथा चंडीगढ़ के मनीमाजरा निवासी हरविंद्र कौर भी थे। दर्शन करके वे शनिवार को लौट रहे थे।
वापसी के दौरान जब उनकी कार राष्ट्रीय राजमार्ग-152 पर गांव धनीरामपुरा के पास पहुंची तो कैथल की ओर से आ रही एक कार पार करते समय उनकी कार को जोरदार साइड मार गई। टक्कर लगते ही उनकी कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी और खेतों में जा गिरी।
दुर्घटना के बाद सभी यात्री कार में फंस गए, जिन्हें पास के ग्रामीणों ने बाहर निकालकर निजी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने राम सिंह को मृत घोषित कर दिया। आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी कुरुक्षेत्र भेज दिया और घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपित चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
