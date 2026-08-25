कुरुक्षेत्र में पत्नी ने पति की हत्या कर माथे पर लगाया खून, पेट चीरकर किडनी समेत निकाले शरीर के कई अंग

विनोद चौधरी, कुरुक्षेत्र। पिहोवा रोड पर एक कालोनी में हत्यारोपित पत्नी ने अपने पति की हत्या दोपहर दो से ढाई बजे के करीब ही कर दी थी। जिसके बाद हत्यारोपित पत्नी करीब चार घंटे तक मृत पति के शव के साथ कमरे में बैठी रही। उसने हत्या के बाद अपने माथे पर खून भी लगाया था।

शाम छह बजे मकान मालिक के ऊपर जाने पर मामले का राजफाश हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची तो महिला के माथे और कपड़ों पर लगा खून सूख चुका था। विशेषज्ञों का मानना है कि अमूमन पेट में 36 सेंटीमीटर के बड़े कट से फर्श पर बहुत ज्यादा खून बहना चाहिए था।

खून कम बहने का बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि महिला ने पेट काटकर एक किडनी, तिल्ली और अन्य अंग ही निकालकर एक थैले में रख लिए थे। शव के पास एक थैला, चाकू और कमरे में पड़े अन्य सामान को देखकर पुलिस भी मामले की कई अलग-अलग एंगिलों से जांच करते हुए इसकी तह तक जाने के प्रयास में लगी है। पोस्टमार्टम में मृतक के पेट पर 36 इंच का कट मिला था। यह इतना बड़ा कट भी महिला ने एक ही वार से किया था।

कमरे से मिले तीन चाकू फोरेंसिक टीम को कमरे से छोटे-बड़े तीन चाकू मिले हैं। एक बड़े चाकू के साथ-साथ छोटे चाकुओं पर भी खून लगा था। इनमें एक चाकू थोड़ा टेढ़ा मिला है। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट काटने के बाद हत्यारोपित ने दूसरे चाकुओं की मदद से पेट से आंत, किडनी व अन्य अंगों को बाहर निकाले होंगे।

मृतक के पूरे शरीर पर अन्य कहीं चोट के निशान नहीं मिले हैं। कमरे के हालात देखकर इस तरह का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक छटपटाया होगा। जब फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो मृतक के शरीर पर केवल एक टीशर्ट थी, जबकि वारदात के समय उसने अंडरवियर पहन रखा था। इस पर भी खून के काफी निशान मिले हैं। मृतक ने पेंट नहीं डाल रखी थी।

झाड़-फूंक और तांत्रिक क्रिया का अंदेशा आरोपित महिला झाड़-फूंक का भी काम करती थी। ऐसे में कई लोग इस बात का भी अनुमान जता रहे हैं कि कहीं कोई तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। यह हुई थी घटना शनिवार शाम को पिहोवा रोड पर पत्नी बिमला ने अपने पति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात को इतने खतरनाक तरीके से अंजाम दिया गया था कि पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक को मृतक के पेट में आधा लीवर और दाईं ओर की किडनी ही नहीं मिली थी।

मृतक की एक किडनी और तिल्ली को पुलिस अलग से जार में डालकर पोस्टमार्टम लेकर पहुंची थी। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के धामपुर गांव निवासी राजेश के रूप में हुई थी। वह करीब एक साल से अपनी पत्नी बिमला के साथ पिहोवा रोड स्थित मकान में किराए पर रह रहा था।

हिरासत में लेकर की जाएगी पूछताछ थाना केयूके प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि आरोपित महिला के छत से छलांग लगाने के चलते वह खड़ी होने में असमर्थ है और अभी अस्पताल में भर्ती है। हालत में कुछ सुधार होने पर उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

आत्मघाती प्रवृत्ति की आशंका के चलते हत्यारोपित बिमला रेफर पति का पेट काटने वाली आरोपित बिमला में आत्मघाती प्रवृत्ति की आशंका जताई है। लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल की मनोरोग विशेषज्ञ ने हत्या के पांचवें दिन मंगलवार को बिमला की काउंसिलिंग की। उन्होंने 15 मिनट तक बिमला देवी की काउंसिलिंग की, मगर वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी।

इसकी एक बड़ी वजह भाषा का अंतर भी बताया जा रहा है। बिमला जो भाषा बोल रही है, वह चिकित्सकों को समझ नहीं आ रही। कई बार पूछने पर वह बात का एक बार जवाब दे रही है। मनोरोग विशेषज्ञ ने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए बिमला को उच्च संस्थान में रेफर करने का परामर्श दिया है।

महिला में सुसाइडर टेंडेंसी दिखी, इसलिए रेफर करना जरूरी: डॉ. मेजपाल एलएनजेपी अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेजपाल ने बताया कि काउंसिलिंग में महिला की सुसाइडर टेंडेंसी दिखी है। वह कभी भी सुसाइड कर सकती है, इसलिए उच्च संस्थान भेजना जरूरी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेजने की तैयारी की है।