कुरुक्षेत्र: आउट ऑफ सिलेबस पेपर आने से भड़के छात्र, परीक्षा रद
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में बीए तृतीय सेमेस्टर की हिंदी की परीक्षा में आउट ऑफ़ सिलेबस प्रश्नपत्र आने से छात्रों में हड़कंप मच गया। छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा रद्द कर दी। विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में शनिवार को बीए तृतीय सेमेस्टर की हिंदी की पहली परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा शुरू होते ही विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें जो प्रश्नपत्र दिया गया, वह आउट ऑफ सिलेबस था। छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से परीक्षा रद करनी पड़ी।
जानकारी के अनुसार, यह प्रश्नपत्र पुराने पाठ्यक्रम का था, जिससे विद्यार्थी परेशान नजर आए। छात्रों का कहना है कि यह विश्वविद्यालय की गंभीर लापरवाही है, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बर्बाद हुए हैं।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय आठ जिलों में फैले हुए हैं, ऐसे में हजारों विद्यार्थियों की परीक्षा प्रभावित हुई। परीक्षा नियंत्रक डा. अंकेश्वर ने बताया कि आउट आफ सिलेबस पेपर की सूचना मिलते ही परीक्षा को रद कर दिया गया था।
मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की नई तिथि सोमवार को जारी कर दी जाएगी।
