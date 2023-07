Kurukshetra Accident शाहाबाद की मारकंडा नदी में तीन कांवड़िये डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि एक बच्चे को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। बच्चे को बचाने के लिए एक कांवडी मारकंडा नदी में कूदा मगर पानी का बहाव तेज होने के चलते वह डूबने लगा उसे बचाने के लिए उसके दो साथी भी मारकंडा नदी में कूद गए।

मारकंडा नदी में डूबे तीन कांवड़िये, बच्‍चे को बचाने के चक्‍कर में हुआ हादसा; तलाश जारी

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता: शाहाबाद की मारकंडा नदी में तीन कांवड़िये डूब गए। बताया जा रहा है कि एक बच्चे को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। नदी में कूदे एक बच्चे बचाने के लिए पांच कांवड़िये मारकंडा नदी में कूद गए। दो कावंडिये व बच्चा किसी तरह बाहर आए गए जबकि तीन कांवड़िये पानी के तेज बहाव में बह गए। मौके पर तीनों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। दोपहर बाद हुई घटना घटना दोपहर बाद ढाई बजे की है। मारकंडेश्वर मंदिर के सामने लगभग 10 साल का एक बच्चा मारकंडा नदी में कूद गया। वह तैरना जानता था। वह नदी में नहाने के लिए कूदा था। लेकिन बच्चे को नदी में कूदता देख मंदिर में दर्शन के लिए आए कांवड़ियों को लगा कि बच्चा डूब रहा है। तीन कांवडिये नदी के तेज बहाव में बह गए पांच कांवड़िये बिना सोचे समझे बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। दाे कांवड़िये व बच्चे के आसपास खड़े लोगों ने किसी तरह बचा लिया मगर तीन कांवडिये नदी के तेज बहाव में बह गए। बताया जाता है कि मारकंडा कालाेनी के डेहा बस्ती के बच्चों का रोज का काम हैं। डेहा बस्‍ती का रहने वाला था बच्‍चा वह मारकंडा नदी में छलांग लगाकर नहाने के बाद वापस आ जाते हैं। 10 वर्ष का जो बच्चा नदी में कूदा वह भी डेहा बस्ती का रहने वाल था। डूबने वाले कांवड़िये कहां के हैं अभी उनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई जो कांवड़ियों की तलाश कर रही है।

