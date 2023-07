Kurukshetra News: बारिश और बाढ़ के बीच कांवड यात्रा जारी, सुरक्षा और सहायता के लिए पुलिस तैनात

Kurukshetra News हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बारिश और बाढ़ के बीच कांवड यात्रा जारी है। जिला पुलिस कांवड़ियों सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात है। पुलिस कांवड यात्रा की सुरक्षा तथा कांवड यात्रा को सुचारू एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए दिन-रात ड्यूटी दे रही है।

बारिश और बाढ़ के बीच कांवड यात्रा जारी, सुरक्षा और सहायता के लिए पुलिस तैनात

Your browser does not support the audio element.

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता: जिले में बारिश और बाढ़ के बीच कांवड यात्रा जारी है। जिला पुलिस कांवड़ियों सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात है। पुलिस कांवड यात्रा की सुरक्षा तथा कांवड यात्रा को सुचारू एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए दिन-रात ड्यूटी दे रही है। कांवड यात्रियों को पुलिस बिना किसी बाधा के रास्ता उपलब्ध कराने तथा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के पुख्ता प्रबंए किए हैं। वाहन चालकों को धीरे वाहन चलाने की दी हिदायत श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए पुलिस ने वाहन चालकों को धीरे वाहन चलाने की हिदायत दी है। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि कांवड श्रद्धालुओं को जिले में बिना किसी बाधा के रास्ता उपलब्ध कराने तथा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के यातायात एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के नेतृत्व में कांवड यात्रा को लेकर पुलिस ने सभी प्रबंध किए हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए पुलिस अधीक्षक वाहन चालकों से अपील की गई है कि वह अपने वाहनों को धीरे व सुरक्षित चलाएं, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यातायात पुलिस को मार्गों पर तैनात करके आदेश दिए गए हैं कि चौकों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर तैनात पुलिस कर्मी इमानदारी व सजगता से अपना कर्तव्य निर्वहन करें, ताकि किसी भी स्थिति में जाम लगने से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त वाहनों से यात्रा करके कांवड लेने जाने वाले कांवडियों से अपील की गई है कि कोई भी ऊंची आवाज में बजने वाला म्यूजिक सिस्टम अपने वाहन पर ना लगाएं तथा यातायात नियमों की पालना करे।

Edited By: Himani Sharma