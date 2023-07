कुरुक्षेत्र में पिता ने 18 महीने की बच्ची को नहर में फेंका, कांवड़िये ने बचाई मासूम की जान; आरोपित गिरफ्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी 18 महीने की बच्ची को नहर में फेंक दिया। बच्ची को फेंकने के बाद वह बाइक पर भागने लगा। इस दौरान दूर खड़े एक शख्स ने बच्ची को नहर में देखा और अपनी जान जोखिम में डालकर मासूम की जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

कुरुक्षेत्र में पिता ने 18 महीने की बच्ची को नहर में फेंका, कांवड़िये ने बचाई मासूम की जान

कुरुक्षेत्र, पीटीआई। अपनी 18 महीने की बेटी को कथित तौर पर नहर में फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची की जान एक कांवड़िये ने बचाई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पिहोवा निवासी बलकार सिंह ने कथित तौर पर 12 जुलाई को अपनी बेटी को ज्योतिसर के पास नहर में फेंक दिया था। इस मामले में बलकार सिंह के साथ उसके भाई कुलदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची की जान एक कांवड़िये ने बचाई। कांवड़िये को दूर से दिखाई दिया कि नरवाना शाखा नहर के सरस्वती फीडर में एक शख्स बच्ची को फेंक कर बाइक से भाग रहा है। पुलिस ने कहा कि उसने नहर में छलांग लगा दी और बच्ची को बचा लिया। तीर्थयात्री ने उसे रावगढ़ गांव में एक 'कांवड़िया केंद्र' के प्रभारी को सौंप दिया। जिसके बाद उसे ज्योतिसर में पुलिस को सौंप दिया गया। 'दोनों बेटियों को फेंकना चाहता था आरोपित' पुलिस ने कहा कि वह फिलहाल अस्पताल में इलाज करा रही है। ज्योतिसर चौकी प्रभारी महिंदर सिंह ने सोमवार को कहा कि बलकार सिंह की दूसरी पत्नी से दो बेटियां हैं और वह दोनों को फेंक देना चाहता था। कथित तौर पर अपनी छोटी बेटी को नहर में फेंकने के बाद उसने अपनी पत्नी को फोन किया, जो लुधियाना गई थी और उसे बताया कि उसने क्या किया है। रिश्तेदारों ने पुलिस को दी शिकायत पुलिस ने बताया कि आरोपी दोनों बेटियों को फेंकना चाहता था लेकिन बड़ी बेटी रोने लगी और वह भाग गया। जब उसकी पत्नी वापस आई, तो उसने अपने ससुर और अन्य रिश्तेदारों को इसके बारे में सूचित किया, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Edited By: Rajat Mourya