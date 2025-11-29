कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों की टांग में लगी गोली, तीसरे ने किया सरेंडर

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा-दो और बदमाशों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। इन बदमाशों ने पुलिस पर चार राउंड फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों की टांग में गोली लगी। इसके बाद उनके तीसरे साथी ने आत्मसमर्पण कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल बदमाशों की पहचान दिल्ली निवासी साहिल और कुरुक्षेत्र निवासी नितिन के रूप में हुई। उनका तीसरा साथी अनमोल एनआइटी गेट के पास का रहने वाला है। बदमाशों से एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल, कट्टा और एक पिस्टल व कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं।

अपराध अन्वेषण शाखा-दो प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि गांव झिरबड़ी के पास एक मोटरसाइकिल पर तीन बदमाश हथियार लेकर घूम रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया सूचना पर कार्रवाई करते हुए उनकी टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने उनकी टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश साहिल और नितिन की टांग में एक-एक गोली लगी, जबकि