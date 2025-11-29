Language
    कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों की टांग में लगी गोली, तीसरे ने किया सरेंडर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और तीसरे ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बदमाशों से हथियार और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। ये बदमाश पहले भी एक दुकानदार की हत्या में शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं।

    Hero Image


    कुरुक्षेत्र: मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, एक ने किया आत्मसमर्पण (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा-दो और बदमाशों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। इन बदमाशों ने पुलिस पर चार राउंड फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों की टांग में गोली लगी। इसके बाद उनके तीसरे साथी ने आत्मसमर्पण कर दिया।

    घायल बदमाशों की पहचान दिल्ली निवासी साहिल और कुरुक्षेत्र निवासी नितिन के रूप में हुई। उनका तीसरा साथी अनमोल एनआइटी गेट के पास का रहने वाला है। बदमाशों से एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल, कट्टा और एक पिस्टल व कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं।

    अपराध अन्वेषण शाखा-दो प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि गांव झिरबड़ी के पास एक मोटरसाइकिल पर तीन बदमाश हथियार लेकर घूम रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं।

    बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया

    सूचना पर कार्रवाई करते हुए उनकी टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने उनकी टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश साहिल और नितिन की टांग में एक-एक गोली लगी, जबकि

    बदमाश खेड़ी मारकंडा के पास 15 नवंबर की रात को दुकानदार रामबीर शर्मा को गोली मारने के आरोपित हैं। 17 नवंबर की रात दुकानदार रामबीर शर्मा की पीजीआइ चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

    बदमाशों ने की चार राउंड फायरिंग

    सीआइए-दो प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि बदमाशों की तरफ से उनकी टीम पर चार राउंड फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में उनकी टीम ने तीन राउंड फायर किए। दो बदमाशों की टांग में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों से एक बगैर नंबर की बाइक, कट्टा और एक पिस्टल व कुछ कारतूस बरामद किए हैं।