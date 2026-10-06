कुरुक्षेत्र में एटीएम बदलकर 90 हजार ठगने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा दो ने एटीएम बदलकर खाते से पैसे निकालने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित गांव मोरथली निवासी रिंकू और बलविंद्र सिंह हैं। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की है।

पिहोवा के गांव रामगढ़ निवासी बलजिंदर सिंह ने 21 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एटीएम से पैसे निकालने गया था, तभी किसी ने धोखे से उसका एटीएम बदल दिया। आरोपित ने उसके एटीएम से 20 हजार रुपये दो बार और 10 हजार रुपये निकाल लिए।