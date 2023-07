Kurukshetra Accident: मोटरसाइकिल पर कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों की कार से टक्कर; तीन की मौत, दो PGI रेफर

Kurukshetra Accident मोटरसाइकिल पर कांवड़ लेकर लौट रहे तीन कांवड़ियों की कार की टक्कर से मौत हो गई जबकि चार घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया जहां से दो को पीजीआइ रेफर कर दिया गया। दो का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मोटरसाइकिल पर कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों की कार से टक्कर; तीन की मौत, दो PGI रेफर

Your browser does not support the audio element.

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता: हरिद्वार से मोटरसाइकिल पर कांवड़ लेकर लौट रहे तीन कांवड़ियों की कार की टक्कर से मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दो को पीजीआइ रेफर कर दिया गया। दो का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के स्वजनों को सूचित कर दिया है। समाचार लिखे जाने वे अस्पताल में नहीं पहुंचे थे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वह शाहाबाद के एक अस्पताल में चिकित्सक है। अज्ञात कार चालक ने मारी टक्‍कर शुक्रवार सायं 5:30 बजे कैथल रोड पर गांव कमोदा के डेरा बाजीगर पीर के पास मोटरसाइकिल पर कांवड लेकर लौट रहे कांवड़ियों को अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में आठ कांवड़ियों को चोटें आई। राहगीरों की मदद से उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने कैथल के गांव शिमला निवासी 34 वर्षीय राकेश, गांव शिमला के 30 वर्षीय राजेंद्र व जींद के गांव गुरुसर के 40 वर्षीय सोहन लाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं कैथल के गांव ढूंढवा निवासी 32 वर्षीय कुलदीप को पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर किया गया है। गांव ढूंढवा निवासी 26 वर्षीय सतीश व गांव ढूंढवा के 33 वर्षीय कुलदीप पुत्र रामेश्वर को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं गांव ढूंढवा के 26 वर्षीय अक्षय व गांव ढूंढवा के 18 वर्षीय राहुल का उपचार एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने किया कार चालक को गिरफ्तार पुलिस ने कार चालक चरखी दादरी निवासी मंजीत को गिरफ्तार काबू किया है। कार चालक को भी चोटें आई हैं। जिसे उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चालक मंजीत शाहाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सक है।

Edited By: Himani Sharma