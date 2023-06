कुरुक्षेत्र में दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर डटे हैं किसान, सूरजमुखी पर MSP और चढ़ूनी को रिहा करने की मांग

कुरुक्षेत्र, जागरण सवांददाता। सूरजमुखी पर एमएसपी और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार सुबह प्रशासन के साथ बातचीत की, जो पूरी तरह से बेनतीजा रही। इसके बाद, किसानों ने एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान पूरे दिन हाईवे पर धरना लगाए बैठे रहे। धरने की अगुवाई भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की।

राकेश टिकैत ने कुछ किसान नेताओं के साथ पिपली में जीटी रोड के साथ लगते चौ. देवी लाल पार्क में बैठक की। आंदोलन में शामिल किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पत्रकारों को बताया कि जिला प्रशासन को रात 10 बजे तक समय दिया गया। प्रशासन के सामने मांग रखी गई है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जेल से रिहा कर जीटी रोड (आंदोलन स्थल) पर लाया जाए। चढ़ूनी आकर किसान नेताओं के साथ बैठक कर जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।

चूंकि अब 10 बजे का अल्टीमेटम समाप्त हो गया है तो किसानों ने जीटी रोड पर अपने धरने को जारी रखा है। प्रशासन गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा करने पर अभी सहमत नहीं हुआ है। ऐसे में किसानों ने निर्णय लिया है कि वह रातभर जीटी रोड पर डटे रहेंगे। किसानों ने जीटी रोड पर ही लंगर भी शुरू कर दिया है। कुछ किसान तो दरी बिछाकर सो भी गए हैं।

इससे पहले, दिन में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम हाईवे को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल यहां बैठे हैं। हाईवे जाम करना कोई सही बात नहीं है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा कि भूत और लड़ाई का कुछ नहीं पता कब और कहां मिल जाए।

#WATCH | We are not blocking the highway. It is not right, highways should not be blocked: Farmer leader Rakesh Tikait in Haryana's Kurukshetra pic.twitter.com/6XjMLzeRBu— ANI (@ANI) June 12, 2023