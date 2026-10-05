करनाल के युवक की अमेरिका में मौत, परिवार ने शव वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार; जमीन बेचकर भेजा था US

संवाद सहयोगी, बल्ला (करनाल)। तीन साल पहले अमेरिका गए बल्ला गांव के 21 वर्षीय अनिल मान का दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने से निधन हो गया। अनिल दो परिवारों का इकलौता बेटा था। उसकी अचानक हुई मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया।

अनिल मान वर्ष 2023 में अमेरिका गया था। शुरुआती कड़े संघर्ष के बाद उसे एक स्टोर में नौकरी मिली और हाल ही में वह ग्रीन कार्ड होल्डर बन चुका था। 3 नवंबर को ड्यूटी के दौरान अचानक अनिल के सिर में तेज दर्द हुआ। उसने अपने दोस्त जतिन को फोन कर स्टोर पर बुलाया और अपनी जगह ड्यूटी संभालने को कहा ताकि वह कमरे में आराम कर सके।

जमीन बेचकर भेजा था अमेरिका रात को जब ड्यूटी खत्म कर जतिन कमरे पर पहुंचा, तो अनिल वहां मृत पड़ा मिला। अनिल की मां ने बिलखते हुए बताया कि घर की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने 45 लाख रुपये में अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी और अनिल को अमेरिका भेजा था।