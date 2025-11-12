Haryana News: उज्जैन, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा-वृंदावन में लाइव देख सकेंगे गीता जयंती
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में इस बार प्रधानमंत्री पहली बार शामिल होंगे। महोत्सव के यादगार पलों को यू-ट्यूब चैनल और आधुनिक प्रचार वाहनों के माध्यम से देशभर के तीर्थों पर लाइव दिखाया जाएगा। ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में गीता के 18 अध्यायों और 25 से अधिक विभागों की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा।
जीतेंद्र सिंह जीत, कुरुक्षेत्र। अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में इस बार पहली बार जहां प्रधानमंत्री आएंगे, वहीं इस महोत्सव के महत्वपूर्ण यादगार लम्हों को देशभर के प्रसिद्ध तीर्थों लोग लाइव देख पाएंगे। यू-ट्यूब चैनल शुरू किया जाएगा।
विशेष बात यह है कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सात विशेष प्रचार वाहन उज्जैन, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जैसे तीर्थों पर पहुंचेंगे। यह वाहन इंटरनेट, एलईडी, रैप से लैस होंगे और 24 नवंबर से एक दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में होने वाले महोत्सव के कार्यक्रमों का लाइव इन वाहनों के माध्यम से दिखाया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को डिजिटल प्लेटफार्म पर दिखाने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। सूचना जनसंपर्क विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म, केडीबी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रमों को दिखाया जाएगा।
ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी 24 नवंबर से एक दिसंबर तक चलेगी। इसमें जहां पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा, वहीं 25 से ज्यादा विभागों की उपलब्धियों पर आधारित स्टाल भी लगाए जाएंगे।
