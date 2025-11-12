Haryana News: उज्जैन, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा-वृंदावन में लाइव देख सकेंगे गीता जयंती

जीतेंद्र सिंह जीत, कुरुक्षेत्र। अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में इस बार पहली बार जहां प्रधानमंत्री आएंगे, वहीं इस महोत्सव के महत्वपूर्ण यादगार लम्हों को देशभर के प्रसिद्ध तीर्थों लोग लाइव देख पाएंगे। यू-ट्यूब चैनल शुरू किया जाएगा।

विशेष बात यह है कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सात विशेष प्रचार वाहन उज्जैन, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जैसे तीर्थों पर पहुंचेंगे। यह वाहन इंटरनेट, एलईडी, रैप से लैस होंगे और 24 नवंबर से एक दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में होने वाले महोत्सव के कार्यक्रमों का लाइव इन वाहनों के माध्यम से दिखाया जाएगा।