    कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ, 51 देशों में हो रहे कार्यक्रम

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:53 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने ब्रह्मसरोवर तट पर सरस और शिल्प मेले का उद्घाटन कर अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया। विदेश मंत्रालय के सहयोग से 51 देशों में गीता जयंती मनाई जा रही है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एआइ आधारित एप्लीकेशन का प्रदर्शन और विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां होंगी। सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

    विदेश मंत्रालय के सहयोग से सउदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित गीता जयंती कार्यक्रम में प्रस्तुति देतीं बच्चियां।

    जीतेंद्र सिंह जीत, कुरुक्षेत्र। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने ब्रह्मसरोवर के तट से सरस और शिल्प मेले का शुभारंभ कर अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज किया। उन्होंने परंपरानुसार दीपशिखा प्रज्ज्वलित कर श्रीमद्भगवद गीता की प्रति पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ढोल-नगाड़ा पार्टी, करतब कलाकारों, नृत्य और बीन पार्टी से राज्यपाल ने बातचीत की। कुरुक्षेत्र के साथ ही विदेश मंत्रालय के सहयोग 51 देशों में गीता जयंती के आयोजन हो रहे हैं।

    विदेश मंत्रालय और केडीबी की ओर से फिजी, जापान, सउदी अरब के रियाद, इंडोनेशिया के मेदान और डेनमार्क में आयोजन हो चुका है। केडीबी के अनुसार, फिजी के श्री राधा गोलोका बिहारी मंदिर में जीवंत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध गीता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

    सउदी अरब की राजधानी रियाद में गीता महोत्सव-ए म्यूजिकल और डेनमार्क के कोपेनहैगन में गीता महोत्सव नाम से कार्यक्रम हुए। दीपशिखा डागा की ओर से कत्थक व इस्कान की ओर से कीर्तन के आयोजन हुए। डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे दो भारतीय छात्रों ने एआइ बेस्ड एप्लीकेशन आन द टीचिंग आफ द गीता का प्रजेंटेशन दिखाया। इंडोनेशिया और जापान में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के नाम से कार्यक्रम हुए।

    एक सप्ताह तक चलेगी सुरमयी संध्या

    महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से एक दिसंबर तक होंगे। पुरुषोत्तमपुरा बाग में बने मंच पर रोजाना एक प्रसिद्ध कलाकार पहुंचेगा। 24 को बालीवुड कलाकार पद्मिनी कोल्हापुरी, 25 को पंजाबी सूफी गायक कंवर ग्रेवाल, 26 को महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत ईस्सर, 27 को भजन गायक सुरेश वाडेकर, 28 को रामायण की प्रस्तुति होगी, 29 को वीर रस के कवि डॉ. हरिओम पंवार, 30 को साध्वी पूर्णिमा तथा एक दिसंबर को भजन सम्राट अनूप जलोटा मंच से दर्शकों को भक्ति रस से सराबोर करेंगे। आज होगी गीता रन : रविवार सुबह साढ़े छह बजे गीता रन का आयोजन होगा। इसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद गीता शर्मा करेंगी।

    200 सीसीटीवी कैमरों से रखेंगे निगरानी

    गीता जयंती महोत्सव की सुरक्षा का जिम्मा 10 डीएसपी और 1200 पुलिस कर्मियों के जिम्मे है। इसके अलावा 200 सीसीटीवी कैमरे निगरानी करेंगे। पुलिस ब्रह्मसरोवर परिसर के आसपास चारों और 16 पुलिस नाके तथा शहर में ब्रह्मसरोवर की ओर जाने वाले रास्तों पर 17 पुलिस नाके लगाए गए हैं।