Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुरुक्षेत्र के पिहोवा के युवक को बेलारूस में बनाया बंधक, परिजन हुए परेशान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:45 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र के पिहोवा का एक युवक बेलारूस में बंधक बना लिया गया है, जिससे उसके परिवार में चिंता का माहौल है। परिवार युवक की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। परिजनों ने सरकार से जल्द हस्तक्षेप करने और उनके बेटे को छुड़ाने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुरुक्षेत्र के पिहोवा के युवक को बेलारूस में बनाया बंधक (File Photo)

    संवाद सहयोगी,  पिहोवा। विदेश में उज्ज्वल भविष्य का सपना लेकर निकला पिहोवा का युवक अब पाकिस्तानी डोंकरों की कैद में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बेलारूस में बंधक बनाए गए इस युवक को छुड़ाने के लिए स्वजन अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पर अब तक कोई राहत नहीं मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक के परिवार को फिरौती के लिए धमकाने वाले डोंकरों की वीडियो ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पिहोवा के फौजी प्लाट निवासी टैक्सी चालक मनोज कुमार का छोटा बेटा रोहित इटली जाना चाहता था। उन्होंने स्थानीय एजेंट से लगभग 11 लाख रुपये में बात तय की थी। एजेंट ने दावा किया था कि वह रोहित को माल्टा सिटी के रास्ते एक माह में इटली पहुंचा देगा।

    मनोज ने बताया कि बेटे का पासपोर्ट और शुरुआती एक लाख रुपये उन्होंने सात जुलाई को एजेंट को दिए। 21 सितंबर को एजेंट ने रोहित को दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई रवाना कर दिया। उस समय एजेंट ने एक लाख 20 हजार रुपये नकद भी लिए।

    दुबई पहुंचने के बाद एजेंट ने और साढ़े पांच लाख रुपये नकद वसूले। कुछ दिन बाद जब रोहित बेलारूस पहुंचा, तो वहां पाकिस्तानी डोंकरों के गिरोह ने उसे पकड़ लिया।

     