कुरुक्षेत्र के पिहोवा के युवक को बेलारूस में बनाया बंधक, परिजन हुए परेशान

संवाद सहयोगी, पिहोवा। विदेश में उज्ज्वल भविष्य का सपना लेकर निकला पिहोवा का युवक अब पाकिस्तानी डोंकरों की कैद में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बेलारूस में बंधक बनाए गए इस युवक को छुड़ाने के लिए स्वजन अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पर अब तक कोई राहत नहीं मिली।

युवक के परिवार को फिरौती के लिए धमकाने वाले डोंकरों की वीडियो ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पिहोवा के फौजी प्लाट निवासी टैक्सी चालक मनोज कुमार का छोटा बेटा रोहित इटली जाना चाहता था। उन्होंने स्थानीय एजेंट से लगभग 11 लाख रुपये में बात तय की थी। एजेंट ने दावा किया था कि वह रोहित को माल्टा सिटी के रास्ते एक माह में इटली पहुंचा देगा।

मनोज ने बताया कि बेटे का पासपोर्ट और शुरुआती एक लाख रुपये उन्होंने सात जुलाई को एजेंट को दिए। 21 सितंबर को एजेंट ने रोहित को दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई रवाना कर दिया। उस समय एजेंट ने एक लाख 20 हजार रुपये नकद भी लिए।