करवाचौथ पर बादल या कोहरे के कारण न दिखे चांद, तब इन 5 पारंपरिक तरीकों से पूरा करें व्रत

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। आसमान में बादल छाए हों या बारिश चांद के दीदार में बाधा बने, लेकिन करवा चौथ पर सुहागिनों की आस्था नहीं डिगेगी।

पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ महिलाएं गुरुवार को करवाचौथ का निर्जला व्रत रखेंगी। दिनभर उपवास के बाद शाम को पूजा कर उन्हें चंद्रोदय का इंतजार रहता है। हालांकि मौसम में बदलाव की संभावना के बीच चंद्रमा के दर्शन को लेकर महिलाओं की चिंता बढ़ सकती है।

ब्रह्मसरोवर स्थित गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के संचालक डा. रामराज कौशिक ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवाचौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा का विशेष महत्व है। परंपरा के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देने और उनके दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में यदि बादलों या बारिश के कारण चंद्रमा दिखाई न दे, तो स्थानीय पंचांग में दिए गए चंद्रोदय के समय का ध्यान रखते हुए चंद्रदेव का स्मरण और पूजा की जा सकती है। बादल छाए बरसात आएं हों तो क्या करें? डॉ. रामराज कौशिक ने बताया कि पंचांग की गणना के अनुसार कुरुक्षेत्र, थानेसर और अंबाला में रात 8:13 बजे चंद्रोदय का अनुमान है। वहीं चंडीगढ़ में रात 8:14 बजे और दिल्ली-एनसीआर में रात 8:17 बजे चंद्रमा के उदय होने की संभावना है।गुरुग्राम में चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 8:18 बजे बताया गया है।