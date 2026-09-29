हरियाणा में आज से शुरू होगी सरकारी खरीद, मंडियों में पड़े लाखों क्विंटल धान का होगा उठान

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने 29 सितंबर से खरीद शुरू करने का पत्र जारी किया है। यह पत्र प्रदेश सरकार की ओर से 23 सितंबर को भेजे गए पत्र के जवाब में लिखा गया है।

इस मुद्दे पर भाकियू ने 22 सितंबर को शाहाबाद में प्रदर्शन किया था। केंद्र की ओर से जारी पत्र में 1 अक्टूबर की बजाय 29 सितंबर से खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश बैंस ने बताया कि केंद्र ने प्रदेश के आग्रह को मानते हुए दो दिन पहले खरीद की मंजूरी दी है। इससे मंडियों में पड़े लाखों क्विंटल धान का उठान जल्द शुरू हो सकेगा।