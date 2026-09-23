हरियाणा में किसानों का धरना खत्म, धान खरीद को लेकर प्रशासन से बनी सहमति; 24 सितंबर से शुरू होगी खरीद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। धान की खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर शाहाबाद-बराड़ा रोड पर चल रहा किसानों का धरना बुधवार को किसानों और प्रशासन के बीच बनी सहमति के बाद समाप्त हो गया।

शाहाबाद विश्रामगृह में करीब दो घंटे तक चली बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक आइएएस डॉ. अंशज और उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा किसानों के पंडाल में मंच पर पहुंचे और समझौते की जानकारी किसानों को दी।

बैठक में तय हुआ कि जब तक नियमित धान खरीद शुरू नहीं होती, तब तक 24 सितंबर को किसानों की धान की तौलाई शुरू कर दी जाएगी और 25 सितंबर से गेट पास काटने शुरू होंगे। किसानों को दोबारा गेट पास कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष से केंद्र सरकार को पहले ही पत्र लिखकर 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन की ओर से दिए गए इन आश्वासनों पर किसानों ने सहमति जताई। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने मंच से धरना समाप्त करने की घोषणा की। घोषणा होते ही धरना स्थल पर मौजूद किसानों में खुशी का माहौल बन गया और किसान धीरे-धीरे अपने घरों की ओर रवाना होने लगे।

दूसरे दिन महापंचायत के बाद सरकार को दिया था तीन बजे तक का अल्टीमेटम किसान रात भर धरना स्थल पर डटे रहे। इसके बाद बुधवार को दूसरे किसान महापंचायत करने के बाद चढ़ूनी ने करीब डेढ़ बजे सरकार को 3:00 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।

अल्टीमेटम तक मांग पूरी न करने पर दोबारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 को जाम करने का एलान किया। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए और बातचीत का दौर शुरू हुआ और करीब दो घंटे बातचीत चली। इसी बैठक में चंडीगढ़ से भी अधिकारी पहुंचे।