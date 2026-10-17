हरियाणा: लाडवा के किसान ने गन्ने की खेती में रचा इतिहास, देश के 13 प्रगतिशील किसानों में बनाई जगह

संवाद सहयोगी, लाडवा। मेहनत, लगन और आधुनिक कृषि तकनीक के दम पर खेती को नई दिशा देने वाले लाडवा खंड के गांव बूढ़ा के प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह ने क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की ओर से उन्हें गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार लेने के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के दो किसानों सहित पूरे देश से चयनित 13 प्रगतिशील किसानों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।

कुलदीप सिंह को यह सम्मान नई एवं मशीनी तकनीकों को अपनाकर गन्ने की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए प्रदान किया गया है। अवार्ड लेकर लौटे कुलदीप सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें यह सम्मान सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के सहयोग से प्रति हेक्टेयर 1365 क्विंटल गन्ने की पैदावार हासिल करने पर मिला है।

खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल करके न केवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बल्कि खेती की लागत और मेहनत को कम करने में भी मदद मिलती है। इसी सोच के साथ वह पिछले कई वर्षों से गन्ने की खेती में नई तकनीकों को अपना रहे हैं।

500 क्विंटल तक ले रहे पैदावार किसान कुलदीप सिंह ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रति एकड़ करीब साढ़े 500 क्विंटल तक गन्ने की पैदावार ले रहे हैं। उनके अनुसार, बेहतर उत्पादन के लिए समय पर कृषि कार्य करना, आधुनिक मशीनों का सही इस्तेमाल और फसल की जरूरतों के अनुसार खेती की तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है।