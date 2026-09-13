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पूर्व मंत्री संधू के बेटे गगनजोत पंचतत्व में विलीन, बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि; हरियाणा में गांव को दिलाई थी पहचान

By Jitender Kumar Edited By: Sushil Kumar
Published: Sun, 13 Sep 2026 05:42 AM (IST)

पूर्व कृषि मंत्री जसविंद्र सिंह संधू के बेटे गगनजोत संधू का उनके पैतृक गांव गुमथला गढ़ू में अंतिम संस्कार किया ...और पढ़ें

अंतिम संस्कार में उमड़े लोग। फोटो जागरण

अंतिम संस्कार में उमड़े लोग। फोटो जागरण

HighLights

  1. गगनजोत संधू का पैतृक गांव गुमथला गढ़ू में अंतिम संस्कार।

  2. बड़े बेटे आफताब ने दी मुखाग्नि, छोटा बेटा स्पेन में।

  3. शुक्रवार को फार्म हाउस में गोली लगने से हुई थी मौत।

संवाद सहयोगी, पिहोवा (कुरुक्षेत्र)। पूर्व कृषि मंत्री एवं पिहोवा से चार बार विधायक रहे स्व. जसविंद्र सिंह संधू के बेटे गगनजोत संधू का शनिवार को उनके पैतृक गांव गुमथला गढ़ू में अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे आफताब ने पिता को मुखाग्नि दी।

छोटा बेटा जोरावर स्पेन में पढ़ाई कर रहा है, जिस कारण वह अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, ग्रामीणों और राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने नम आंखों से गगनजोत को अंतिम विदाई दी।

गगनजोत अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं। बड़ा बेटा आफताब चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा बेटा जोरावर स्पेन में अध्ययनरत है। गगनजोत अपने पिता के निधन के बाद पुश्तैनी परिवार से अलग होकर गुमथला गढ़ू के पास अपने फार्म हाउस में परिवार के साथ रह रहे थे।

फार्म हाउस में गोली लगने से हुई थी मौत

गगनजोत संधू की शुक्रवार को पंजाब के रोपड़ के नजदीक काकोट गांव स्थित फार्म हाउस में गोली लगने से मौत हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्होंने खुद को गोली मारी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की थी।

बताया गया कि काकोट गांव में गगनजोत की ससुराल थी और उसके नजदीक ही उनका फार्म हाउस था। मौत के वास्तविक कारणों को लेकर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

क्षेत्र में शोक की लहर

गगनजोत संधू के निधन की खबर के बाद गुमथला गढ़ू सहित पूरे पिहोवा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक, सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और नम आंखों से गगनजोत संधू को अंतिम विदाई दी।