कुरुक्षेत्र के पिहोवा में जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, लाठी-डंडों से दो भाइयों को पीटने का आरोप

संवाद सहयोगी, पिहोवा। पुलिस ने सामूहिक हमले के मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में अंबाला के काठगढ़ निवासी ललित, मोहनपुर निवासी गुरिंद्र सिंह, सिमरजीत सिंह, अभिषेक उर्फ अभी और बालापुर निवासी मुकेश कुमार शामिल हैं।

पुलिस प्रवक्ता नरेश के अनुसार, मोहनपुर निवासी सुखचैन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 20 सितंबर को सुबह करीब आठ बजे, उसके और उसके छोटे भाई के साथ आरोपितों ने उनके घर के बाहर हमला किया। आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाईं और जान से मारने की धमकी दी।