    कुरुक्षेत्र में महिला एसआई 85 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, केस से बाहर निकलवाने के लिए मांगी थी राशि

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:17 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ने महिला थाना की एसआई सत्यवंती को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसआई ने एक महिला उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ता से केस से नाम निकलवाने के लिए एक लाख रुपये मांगे थे, जिसमें से 15 हजार पहले ही दिए जा चुके थे। एसीबी ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए एसआई को रंगे हाथों पकड़ा।

    Hero Image

    एसीबी ने महिला एसआई को रंगे हाथों किया अरेस्ट (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक महिला एसआइ को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपित एसआइ ने शिकायतकर्ता से महिला उत्पीड़न के मामले में केस से बाहर निकलवाने के लिए यह राशि मांगी थी। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    एसीबी की निरीक्षक नन्हीं देवी ने बताया कि सेक्टर आठ निवासी ईश्वर सिंह ने शिकायत की थी कि एक महिला ने उसके खिलाफ महिला थाना में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में वह महिला थाना की एसआइ सत्यवंती से मिला, जिसने उससे एक लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने पहले 15 हजार रुपये दे दिए थे।

    शुक्रवार को एसीबी ने मामले को उपायुक्त के संज्ञान में लाया। उपायुक्त ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद टीम ने शिकायतकर्ता को 85 हजार रुपये एसआइ को देने के लिए दिए, जिन पर रंग व हस्ताक्षर किए गए थे। जैसे ही शिकायतकर्ता ने राशि दी, एसीबी ने एसआइ को पकड़ लिया। निरीक्षक नन्हीं देवी ने बताया कि आरोपित का मेडिकल करवा कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।