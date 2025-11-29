कुरुक्षेत्र में महिला एसआई 85 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, केस से बाहर निकलवाने के लिए मांगी थी राशि

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक महिला एसआइ को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपित एसआइ ने शिकायतकर्ता से महिला उत्पीड़न के मामले में केस से बाहर निकलवाने के लिए यह राशि मांगी थी। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसीबी की निरीक्षक नन्हीं देवी ने बताया कि सेक्टर आठ निवासी ईश्वर सिंह ने शिकायत की थी कि एक महिला ने उसके खिलाफ महिला थाना में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में वह महिला थाना की एसआइ सत्यवंती से मिला, जिसने उससे एक लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने पहले 15 हजार रुपये दे दिए थे।