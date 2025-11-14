कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, डंपर के टायर के नीचे आने से बुजुर्ग महिला की मौत; चालक फरार
लाडवा में इंद्री चौक के पास डंपर से कुचलकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 75 वर्षीय रणजीत कौर अपने पति के साथ गुरुद्वारा से लौट रही थीं, तभी एक डंपर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। महिला के गिरने के बाद डंपर का टायर उनके ऊपर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, लाडवा। इंद्री चौक के पास वीरवार को डंपर के नीचे कुचले जाने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान गांव निवारसी निवासी 75 वर्षीय रणजीत कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया है।
जानकारी के अनुसार वीरवार को मृतका अपने पति के साथ संभालखा गुरुद्वारा गई हुई थी। जब वह माथा टेककर स्कूटी पर अपने गांव वापस घर जा रहे थे तो इंद्री चौक पर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक डंपर की टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गई।
बताया जा रहा है कि महिला के सड़क पर गिरने के बाद डंपर का टायर महिला के ऊपर चढ़ गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। चालक मौके पर डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
