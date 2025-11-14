कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, डंपर के टायर के नीचे आने से बुजुर्ग महिला की मौत; चालक फरार

संवाद सहयोगी, लाडवा। इंद्री चौक के पास वीरवार को डंपर के नीचे कुचले जाने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान गांव निवारसी निवासी 75 वर्षीय रणजीत कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार वीरवार को मृतका अपने पति के साथ संभालखा गुरुद्वारा गई हुई थी। जब वह माथा टेककर स्कूटी पर अपने गांव वापस घर जा रहे थे तो इंद्री चौक पर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक डंपर की टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गई।