हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 5000 का इनामी ड्रग तस्कर मंगल पंवार अरेस्ट, 326 किलो नशीली सामग्री बरामद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नशीला पदार्थ सप्लाई करने के एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित मध्यप्रदेश के जिला नीमच के गांव सीमखेड़ा निवासी मंगल पंवार पर 5 हजार रुपये का इनाम रखा गया था।

24 जुलाई 2024 को एंटी नारकोटिक सैल की टीम अपराध तलाश में मुर्तजापुर बस अड्डा के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर कैंटर चालक हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बरोड़ निवासी देवराज को राष्ट्रीय राजमार्ग -152 डी से काबू किया था। पुलिस टीम द्वारा राजपत्रित अधिकारी के सामने कैंटर की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 8 कट्टों में रखा 326 किलो 560 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया था।

आरोपित के खिलाफ थाना सदर पिहोवा में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार ने गिरफ्तार किया। इसके दो दिन बाद 26 जुलाई को एंटी नारकोटिक सैल की टीम ने नशीला पदार्थ मंगवाने के आरोपित हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बददु निवासी सोहन लाल व हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के सिमानी निवासी सुनील दत्त को भी गिरफ्तार कर लिया था।