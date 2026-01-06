Language
    कुरुक्षेत्र में सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

    By Jitender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:19 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के इस्माईलाबाद में ठोल शाहाबाद रोड पर मंधेड़ी गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला है। प्रारंभिक जांच में इसे हत्या का माम ...और पढ़ें

    गांव मंधेड़ी के पास सड़क किनारे मिला खून से लथपथ युवक का शव, हत्या की आशंका।

    संवाद सहयोगी, इस्माईलाबाद। ठोल शाहाबाद रोड पर मंधेड़ी गांव के पास सड़क किनारे झाड़ियों में एक अनजान व्यक्ति का शव मिला है। आरंभिक जांच में मामला कत्ल का आंका जा रहा है। मामले को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस को सवेरे ही सूचना मिली कि खून से लथपथ एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की।

    अज्ञात व्यक्ति की गर्दन पर तेजधार हथियार का निशान था। उसके शरीर पर कई जगहों पर तेज नोकदार हथियार के निशान मिले हैं। एक लोहे की तार भी मौके पर ही मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गुरनाम सिंह और पुलिस उप अधीक्षक निर्मल सिंह मौके पर पहुंचे।

    एफएसएल विभाग की टीमों ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाकर मृतक युवक की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। अब पुलिस जांच रही है कि कहीं हत्या के बाद शव यहां तो नहीं छोड़ा गया है।

    कहीं हत्यारों ने यहीं वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। अज्ञात व्यक्ति कहां का है और उसकी मौत के क्या कारण रहे और हत्या करने वाले कौन लोग हैं। इन सबसे तभी पर्दा उठेगा जब अज्ञात की पहचान हो जाएगी। अज्ञात व्यक्ति की पहचान के लिए पुलिस आसपास के पुलिस थानों से भी संपर्क साध रही है।

    पहचान होने के बाद पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए रास्ता खोज लेगी। इस मामले को लेकर पुलिस ने साइबर, अपराध अन्वेषण शाखा सहित अन्य टीमों को जांच में जुटा दिया है।

    पुलिस उप अधीक्षक निर्मल सिंह का कहना है कि मामले की एक-एक परत खोली जाएगी। शीघ्र मामले से पर्दा उठ जाएगा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भेज दिया है। शव की शिनाख्त के बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।