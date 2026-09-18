कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के पास बनेगा 120 करोड़ का भव्य सर्किट हाउस, PM मोदी के जन्मदिन पर CM नायब सैनी का बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर सेवा संकल्प अभियान चलाने के निर्णयानुसार कार्यक्रमाें का शुभारंभ वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर हुए अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया।

ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री सैनी ने पर्यटन व तीर्थाटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर के दक्षिण भाग में 120 करोड़ रुपये की लागत से भव्य सर्किट हाउस बनाया जाएगा। इसकी रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी और उसे अमलीजामा पहनाया जाएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री देर शाम करीब 7 बजे ब्रह्मसरोवर के दक्षित तट स्थित वीआईपी घाट पर पहुंचे जहां सुबह से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा था। यहां उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और प्रमाण पत्र बांटे। उसके बाद वे पुरुषोत्तमपुरा बाग पहुंचे और दो मेडिकल मोबाइल यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम स्थल पर बनाई गई रंगोली का अवलोकन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ब्रह्मसरोवर पर आशीर्वाद का दीया जलाया। उन्होंने महाआरती में भाग लिया। ब्रह्मसरोवर पर लगभग 1 लाख 25 हजार दीयों को प्रज्ज्वलित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवा कार्यों और मोदी सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाओं पर आधारित भव्य ड्रोन शो का भी अवलोकन किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है।

डोनर प्लेटलेट की शुरुआत करने वाला हरियाणा पहला राज्य मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट की शुरुआत करने वाला हरियाणा उत्तर भारत का पहला राज्य है। स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के और करीब पहुंचाने के उद्देश्य से मेडिकल मोबाइल यूनिट शुरू की गई है। इस यूनिट में एक चिकित्सक, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की टीम उपलब्ध रहेगी तथा लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक टेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

मोदी ने पद को अधिकार नहीं जनसेवा का माध्यम बनाया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद को अधिकार का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम बनाकर पिछले 25 वर्षों में देश को सेवा, सुशासन और विकास की नई दिशा दी है। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र की उन्नति, गरीब कल्याण और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित किया है।

उनकी इसी सेवा भावना से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में शुरू किया गया सेवा संकल्प अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनभागीदारी और विकास का जन आंदोलन बनेगा। इस अभियान का उद्देश्य राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के कोने-कोने तक सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकास का संदेश पहुंचाना है।