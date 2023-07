Haryana Weather Update: तीन दिन तक मौसम फिर परिवर्तनशील, यहां होगी तेज बारिश; अलर्ट जारी

Haryana Weather Update हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में कुछ दिन तक मानसून की सक्रियता कायम रहने की संभावना है। इससे कुछ क्षेत्रों में झमाझम वर्षा होने का अनुमान है तो कई जगह हल्की वर्षा या बादल छाने की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसी के चलते मौसम विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया है।

तीन दिन मौसम फिर परिवर्तनशील, वर्षा के आसार

