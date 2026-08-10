हरियाणा में बंपर भर्ती: रेलवे पुलिस में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी का मौका; 158 SPO के पदों निकली वैकेंसी

जागरण संवाददाता, करनाल। राजकीय रेलवे पुलिस, हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार का अवसर आया है। रेलवे पुलिस ने विशेष पुलिस अधिकारी के 158 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया है। भर्ती प्रक्रिया 17, 18 और 19 अगस्त 2026 को सुबह नौ बजे से राजकीय रेलवे पुलिस लाइन, अंबाला छावनी में आयोजित की जाएगी।

इन पदों पर हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल से हटाए गए पात्र भूतपूर्व सिपाहियों तथा हरियाणा के सेवानिवृत्त सैनिकों को एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाएगा। भर्ती के लिए आवेदक की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 102 निर्धारित की गई है। साथ ही आवेदक को अनुशासनहीनता, कदाचार अथवा चिकित्सा कारणों से सेवा से हटाया गया नहीं होना चाहिए।

जिलेवार तीन दिन चलेगी भर्ती प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत, रेलवे, हरियाणा, अंबाला छावनी के जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को कालका, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, जगाधरी, कुरुक्षेत्र और करनाल जीआरपी थानों से संबंधित अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। 18 अगस्त को पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम थानों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।

वहीं, 19 अगस्त को रेवाड़ी, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, हिसार और सिरसा थानों से संबंधित अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर सुबह नौ बजे राजकीय रेलवे पुलिस लाइन, अंबाला छावनी में उपस्थित होना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुबह नौ बजे के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

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इन दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एचएसआइएसएफ से हटाए जाने का प्रमाणपत्र अथवा सेवानिवृत्त सैनिक होने का प्रमाण-पत्र, डिस्चार्ज बुक, चार पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रतियां साथ लानी होंगी। नियुक्ति एक वर्ष के अनुबंध आधार पर होगी।